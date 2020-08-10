Владимир Сунгоркин: В Белоруссии началась «картофельная революция». И погасить народный гнев Лукашенко будет очень непросто
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и главным редактором телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, что происходит в соседней стране
Владимир Сунгоркин: В Белоруссии началась «картофельная революция». И погасить народный гнев Лукашенко будет очень непросто
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