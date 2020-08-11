За прошедшую ночь баррикады в Минске строили 4 раза, Тихановская уехала в Литву, на сегодня в Белоруссии анонсирована общенациональная забастовка
Михаил Антонов обсуждает с журналистами КП и экспертами, что сейчас происходит в Белоруссии
За прошедшую ночь баррикады в Минске строили 4 раза, Тихановская уехала в Литву, на сегодня в Белоруссии анонсирована общенациональная забастовка
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