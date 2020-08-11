2020-08-11T16:23:59+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

За прошедшую ночь баррикады в Минске строили 4 раза, Тихановская уехала в Литву, на сегодня в Белоруссии анонсирована общенациональная забастовка

Михаил Антонов обсуждает с журналистами КП и экспертами, что сейчас происходит в Белоруссии

За прошедшую ночь баррикады в Минске строили 4 раза, Тихановская уехала в Литву, на сегодня в Белоруссии анонсирована общенациональная забастовка

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