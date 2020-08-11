Видимо, хорошая прививка, раз США обрушились с критикой. Путин привил дочку российской вакциной от коронавируса
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, будут ли россияне прививаться «Спутником», нужно ли выгонять из вузов оппозиционно настроенных преподавателей и что сейчас происходит в Белоруссии
Видимо, хорошая прививка, раз США обрушились с критикой. Путин привил дочку российской вакциной от коронавируса
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