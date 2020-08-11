2020-08-12T00:00:54+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Видимо, хорошая прививка, раз США обрушились с критикой. Путин привил дочку российской вакциной от коронавируса

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, будут ли россияне прививаться «Спутником», нужно ли выгонять из вузов оппозиционно настроенных преподавателей и что сейчас происходит в Белоруссии

Видимо, хорошая прививка, раз США обрушились с критикой. Путин привил дочку российской вакциной от коронавируса

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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