Что должно быть в багажнике, если вы отправляетесь в путешествие на машине
Кирилл Манжула напоминает, что нужно проверить и докупить перед длительной поездкой
Что должно быть в багажнике, если вы отправляетесь в путешествие на машине
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.