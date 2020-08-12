Не опасно ли прививаться новой вакциной от коронавируса
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, чего россияне боятся больше - переболеть ковидом и или сделать прививку, болен ли Ефремов на самом деле и что происходит в коридорах власти
Не опасно ли прививаться новой вакциной от коронавируса
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