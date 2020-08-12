В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса, в Минске задержали мужчину, раздающего деньги протестующим, в Москве возросло число смертельных ДТП с автомобилями каршеринга
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса, в Минске задержали мужчину, раздающего деньги протестующим, в Москве возросло число смертельных ДТП с автомобилями каршеринга
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