Ущерб от беспорядков в Минске превышает 15 миллионов российских рублей, Минтруд готовит временные вакансии для безработных, ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ущерб от беспорядков в Минске превышает 15 миллионов российских рублей, Минтруд готовит временные вакансии для безработных, ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина
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