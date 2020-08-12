2020-08-12T01:57:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 августа. Получение Зингером патента на швейную машинку, открытие парка имени Горького в Москве, премьера фильма «Прирожденные убийцы»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 августа. Получение Зингером патента на швейную машинку, открытие парка имени Горького в Москве, премьера фильма «Прирожденные убийцы»

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12 августа. В этот день в разные годы:

1851 год - американец Айзек Зингер получает патент на швейную машину.

1928 год - открытие в Москве Центрального парка культуры и отдыха, в будущем имени Горького.

1970 год - последний концерт певицы Дженис Джоплин.

1994 год. - премьера фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы».

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