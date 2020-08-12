12 Авг. 2020 2020-08-12T01:01:04+03:00

Почему утонула подлодка «Курск». Каждая версия опровергает другую 00:00 00:00

За спасательной операцией во время крушения подлодки «Курск» следил весь мир. А российские зрители не пропускали ни один выпуск новостей. Спустя 20 лет эта история остается главной загадкой новейшей истории России. Что конкретно произошло, сколько продержались выжившие члены экипажа, почему многие уверены, что это американцы атаковали нашу субмарину? Почему Путин все-таки приехал в Видяево? Вопросов много. И мы нашли ответы на все. Детальный разбор каждой версии.

В спецпроекте Ивана Панкина участвуют:

Олег Бурцев - вице-адмирал, бывший первый заместитель начальника главного штаба ВМФ России.

Андрей Звягинцев - командир спецотряда водолазов, капитана 1-го ранга.

Аркадий Мамонтов - журналист телеканала «Россия»

Николай Черкашин - капитан 1-го ранга. Писатель. Автор книги «Унесенные бездной. Гибель Курска»

Ульяна Скойбеда - спецкор «Комсомольской Правды»

Игорь Курдин - капитан 1-го ранга, автор книги «Курск. 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой»

Виктор Баранец - полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской Правды»