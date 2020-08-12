2020-08-12T20:08:23+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИНАлександр КОЦВалентин АЛФИМОВ

Отключив интернет, Лукашенко добился обратного эффекта - увеличил количество сочувствующих оппозиции

Наши спецкоры Владимир Ворсобин и Александр Коц рассказывают, что сейчас происходит в Белоруссии

Отключив интернет, Лукашенко добился обратного эффекта - увеличил количество сочувствующих оппозиции

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