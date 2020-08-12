Отключив интернет, Лукашенко добился обратного эффекта - увеличил количество сочувствующих оппозиции
Наши спецкоры Владимир Ворсобин и Александр Коц рассказывают, что сейчас происходит в Белоруссии
Отключив интернет, Лукашенко добился обратного эффекта - увеличил количество сочувствующих оппозиции
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Нам это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.