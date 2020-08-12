2020-08-12T22:20:25+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Ну и чья экономика стабильнее? ВВП России во 2 квартале упал на 8,5%. В США падение 33%, в Евросоюзе - 15%

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают последствия коронакризиса, требование Лукашенко устроиться всем на работу и увеличение пособий россиянам

Ну и чья экономика стабильнее? ВВП России во 2 квартале упал на 8,5%. В США падение 33%, в Евросоюзе - 15%

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