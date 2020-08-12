2020-08-12T23:13:42+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Константин Затулин: Между властью и народом Белоруссии разверзлась пропасть

Первый зампредседателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин.Первый зампредседателя комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Мардан и Мария Баченина говорят с первым зампредседателя комитета по делам СНГ Госдумы Константином Затулиным, нужно ли было России признавать победу Лукашенко на выборах и что будет дальше с российско-белорусскими отношениями

Константин Затулин: Между властью и народом Белоруссии разверзлась пропасть

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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