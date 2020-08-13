2020-08-13T01:37:33+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

ГИБДД начнет проверять выхлоп и глубину протектора прямо на дорогах

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается водителей и машин

ГИБДД начнет проверять выхлоп и глубину протектора прямо на дорогах

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Главные темы:

- ГИБДД начнет проверять выхлоп и глубину протектора прямо на дорогах. Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT;

- Поиграли и хватит: контроль над техосмотром вернут МВД. Гость: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»;

- ГИБДД меняет условия лишения водительских прав за повторные нарушения ПДД. Гость: Федор Буцко, автожурналист;

- Opel Admiral: мечта немецкого бюргера, ставшая военным трофеем. Гость: Александр Пикуленко, автожурналист.

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