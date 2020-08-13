2020-08-13T12:07:22+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Ничем не лучше белорусского ОМОНа. Загибающийся из-за коронакризиса бизнес добивают штрафами за отсутствие масок у посетителей

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают штрафы за отсутствие масок, обвинение россиян в нахлебничестве и перспективы подорожания авиабилетов

Ничем не лучше белорусского ОМОНа. Загибающийся из-за коронакризиса бизнес добивают штрафами за отсутствие масок у посетителей

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