Ничем не лучше белорусского ОМОНа. Загибающийся из-за коронакризиса бизнес добивают штрафами за отсутствие масок у посетителей
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают штрафы за отсутствие масок, обвинение россиян в нахлебничестве и перспективы подорожания авиабилетов
Ничем не лучше белорусского ОМОНа. Загибающийся из-за коронакризиса бизнес добивают штрафами за отсутствие масок у посетителей
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