2020-08-13T01:54:02+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 августа. Введение военной цензуры в России, свадьба Сергея Есенина с Зинаидой Райх, представление первого персонального компьютера

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 августа. Введение военной цензуры в России, свадьба Сергея Есенина с Зинаидой Райх, представление первого персонального компьютера

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13 августа. В этот день в разные годы:

1914 год - в России введена военная цензура.

1917 год - венчание Зинаиды Райх и Сергея Есенина.

1981 год - IBM представляет первый персональный компьютер.

1990 год - президент СССР Михаил Горбачев подписывает указ о восстановление прав жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

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