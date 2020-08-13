13 августа. Введение военной цензуры в России, свадьба Сергея Есенина с Зинаидой Райх, представление первого персонального компьютера
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 августа. Введение военной цензуры в России, свадьба Сергея Есенина с Зинаидой Райх, представление первого персонального компьютера
13 августа. В этот день в разные годы:
1914 год - в России введена военная цензура.
1917 год - венчание Зинаиды Райх и Сергея Есенина.
1981 год - IBM представляет первый персональный компьютер.
1990 год - президент СССР Михаил Горбачев подписывает указ о восстановление прав жертв политических репрессий 1920-1950 годов.
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