2020-08-13T17:31:16+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Зачем Роскосмосу новый «Буран»

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об особенностях отечественной космонавтики, а также отвечают на все армейские вопросы

Зачем Роскосмосу новый «Буран»

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