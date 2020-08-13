Георгий Бовт: Судя по всему, Лукашенко тотально проиграл эти выборы в реальности
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают результаты голосования по выборам президента Белоруссии, события последних дней в республике и шансы Лукашенко удержать власть, возможность экономического кризиса осенью и второй волны коронавируса
Георгий Бовт: Судя по всему, Лукашенко тотально проиграл эти выборы в реальности
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