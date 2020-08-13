Запрещенный прием. Против Лукашенко выставили женщин в белом и забастовки на предприятиях. И он не знает, что теперь делать
Сергей Мардан и Мария Баченина разбирают вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как развивается ситуация в Белоруссии
Запрещенный прием. Против Лукашенко выставили женщин в белом и забастовки на предприятиях. И он не знает, что теперь делать
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