2020-08-13T22:32:45+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Запрещенный прием. Против Лукашенко выставили женщин в белом и забастовки на предприятиях. И он не знает, что теперь делать

Сергей Мардан и Мария Баченина разбирают вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды», как развивается ситуация в Белоруссии

Запрещенный прием. Против Лукашенко выставили женщин в белом и забастовки на предприятиях. И он не знает, что теперь делать

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Тема: Владимир Сунгоркин: В Белоруссии началась «картофельная революция». И погасить народный гнев Лукашенко будет очень непросто

В студии: Владимир СУНГОРКИН, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Маргарита СИМОНЬЯН
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