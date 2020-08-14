14 Авг. 2020 2020-08-15T12:32:02+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

14 августа. Награждение первым Георгиевским крестом, введение обязательного обучения в СССР, капитуляция Японии 00:00 00:00

14 августа. В этот день в разные годы:

1914 год - вручение первого Георгиевского креста казаку Козьме Крючкову.

1930 год - постановление ЦК о всеобщем обязательном начальном обучении в СССР.

1945 год - безоговорочная капитуляция Японии.

1946 год - постановление ЦК ВКПб о журналах «Звезда» и «Ленинград» о недопустимости предоставления страниц Зощенко и Ахматовой.

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