14 августа. Награждение первым Георгиевским крестом, введение обязательного обучения в СССР, капитуляция Японии
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 августа. Награждение первым Георгиевским крестом, введение обязательного обучения в СССР, капитуляция Японии
14 августа. В этот день в разные годы:
1914 год - вручение первого Георгиевского креста казаку Козьме Крючкову.
1930 год - постановление ЦК о всеобщем обязательном начальном обучении в СССР.
1945 год - безоговорочная капитуляция Японии.
1946 год - постановление ЦК ВКПб о журналах «Звезда» и «Ленинград» о недопустимости предоставления страниц Зощенко и Ахматовой.
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