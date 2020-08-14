2020-08-14T14:09:42+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, готовы ли мы ко второй волне ограничений, смогут ли кинотеатры снова заманить к себе зрителей и что происходит в коридорах власти

Собянин назвал слухами возвращение ограничений с 15 сентября в Москве из-за коронавируса

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