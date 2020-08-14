2020-08-14T22:49:04+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Смена поколений или серпентарий единомышленников: Почему театры постоянно сотрясают скандалы

Почему в театрах постоянно происходят конфликты интересов, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорит с директором театра им.Вахтангова Кириллом Кроком

Смена поколений или серпентарий единомышленников: Почему театры постоянно сотрясают скандалы

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