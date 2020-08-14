Александр Коц - из Минска: ОМОН у Дома правительства опустил щиты и протестующие устроили «обнимашки» с бойцами
Страшный сон Лукашенко: колонну протестующих возглавили рабочие так любимого им Минского тракторного завода
Александр Коц - из Минска: ОМОН у Дома правительства опустил щиты и протестующие устроили «обнимашки» с бойцами
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