2020-08-14T20:16:54+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Александр Коц - из Минска: ОМОН у Дома правительства опустил щиты и протестующие устроили «обнимашки» с бойцами

Девушки целуют солдата из оцепления на Площади Независимости в Минске, после того как прозвучал приказ опустить щиты и атмосфера разрядилась.Девушки целуют солдата из оцепления на Площади Независимости в Минске, после того как прозвучал приказ опустить щиты и атмосфера разрядилась.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Страшный сон Лукашенко: колонну протестующих возглавили рабочие так любимого им Минского тракторного завода

Александр Коц - из Минска: ОМОН у Дома правительства опустил щиты и протестующие устроили «обнимашки» с бойцами

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