14 Авг. 2020 2020-08-14T20:16:54+03:00

Девушки целуют солдата из оцепления на Площади Независимости в Минске, после того как прозвучал приказ опустить щиты и атмосфера разрядилась. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Коц - из Минска: ОМОН у Дома правительства опустил щиты и протестующие устроили «обнимашки» с бойцами 00:00 00:00

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