2020-08-15T14:32:15+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Лукашенко провел заседание по протестам и поговорил с Путиным, в Минске простились с погибшим на митинге Александром Тарайковским

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Лукашенко провел заседание по протестам и поговорил с Путиным, в Минске простились с погибшим на митинге Александром Тарайковским

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