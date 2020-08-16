16 августа. Открытие месторождения золота на Клондайке, начало освоения целины в Казахстане, день рождения Мадонны
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 августа. Открытие месторождения золота на Клондайке, начало освоения целины в Казахстане, день рождения Мадонны
16 августа. В этот день в разные годы:
1896 год - на Клондайке открыто месторождение золота.
1941 год - в СССР издан приказ № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия».
1956 год - постановление о освоении целины в Казахстане и Узбекистане.
1958 год - день рождения Мадонны.
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