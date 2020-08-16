2020-08-16T11:18:12+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 августа. Открытие месторождения золота на Клондайке, начало освоения целины в Казахстане, день рождения Мадонны

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 августа. Открытие месторождения золота на Клондайке, начало освоения целины в Казахстане, день рождения Мадонны

00:00
00:00

16 августа. В этот день в разные годы:

1896 год - на Клондайке открыто месторождение золота.

1941 год - в СССР издан приказ № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия».

1956 год - постановление о освоении целины в Казахстане и Узбекистане.

1958 год - день рождения Мадонны.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 7.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Люди собираются на митинг в поддержку Лукашенко в Минске
Светлана Тихановская написала пост про мужа Сергея, находящегося в СИЗО
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется через месяц
Водителей в России привлекут к уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
Митинг в поддержку Лукашенко: Президентский кортеж прибыл к Дому Правительства в Минске
Ухань закрывает почти все коронавиурсные больницы, оставив только четыре
Болтон допустил, что Трамп объявит о выходе США из НАТО до выборов
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" включили в перечень контролируемых государством лекарств
В России впервые с апреля зарегистрировано меньше 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Валерий Цепкало собирается встретиться с "серьезными политиками из Вашингтона"
Россиянам разрешат пополнять баланс карты на кассе магазинов
На границе с Белоруссией россиян выпускают только к родственникам или на лечение
Опубликован промо-ролик российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Свидетельница гибели Виктора Цоя рассказала новые подробности трагедии
Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель
Дисней выпустил первый мультфильм с бисексуальным главным героем
Пользователи Zoom обращаются к пластическим хирургам на фоне пандемии COVID-19, потому что недовольны лицом в камере
Эксперт рассказал, что "умные" телевизоры могут шпионить за пользователями