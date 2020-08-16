На митинге в Минске ждут выступление Лукашенко, в Москве после футбольного матча были задержаны болельщики
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
На митинге в Минске ждут выступление Лукашенко, в Москве после футбольного матча были задержаны болельщики
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