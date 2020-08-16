16 Авг. 2020 2020-08-16T17:28:31+03:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенок на митинге своих сторонников в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко: Если мы пойдем на новые выборы, мы погибнем как нация 00:00 00:00

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