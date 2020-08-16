Александр Лукашенко: Если мы пойдем на новые выборы, мы погибнем как нация
Президент Белоруссии Александр Лукашенок на митинге своих сторонников в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК
Рассказываем о том, что происходит сейчас в Белоруссии
Александр Лукашенко: Если мы пойдем на новые выборы, мы погибнем как нация
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