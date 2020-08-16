Политолог Марат Баширов: Ситуацию в Белоруссии раскачивают страны, которые находятся под патронатом США
Митинг в защиту Лукашенко прошел сегодня в МинскеФото: Александр КОЦ
Рассказываем о том, что происходит сейчас в Белоруссии
Политолог Марат Баширов: Ситуацию в Белоруссии раскачивают страны, которые находятся под патронатом США
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