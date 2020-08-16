2020-08-16T20:26:58+03:00
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Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Политолог Марат Баширов: Ситуацию в Белоруссии раскачивают страны, которые находятся под патронатом США

Митинг в защиту Лукашенко прошел сегодня в МинскеМитинг в защиту Лукашенко прошел сегодня в МинскеФото: Александр КОЦ

Рассказываем о том, что происходит сейчас в Белоруссии

Политолог Марат Баширов: Ситуацию в Белоруссии раскачивают страны, которые находятся под патронатом США

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