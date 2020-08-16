16 Авг. 2020 2020-08-16T21:02:19+03:00

Оппозиция в Минске собрала митинг втрое больше, чем у Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Депутат Госдумы Леонид Калашников: Белоруссия нужна Западу только как плацдарм для натовских баз 00:00 00:00

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