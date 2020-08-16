Депутат Госдумы Леонид Калашников: Белоруссия нужна Западу только как плацдарм для натовских баз
Оппозиция в Минске собрала митинг втрое больше, чем у ЛукашенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Рассказываем о том, что происходит сейчас в Белоруссии
Депутат Госдумы Леонид Калашников: Белоруссия нужна Западу только как плацдарм для натовских баз
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.