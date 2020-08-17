Надо чаще встречаться: ГИБДД хочет проверять техническое состояние машин прямо на дороге
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные новости вместе с автомобильным видео-блогером Константином AcademeG Заруцким
Надо чаще встречаться: ГИБДД хочет проверять техническое состояние машин прямо на дороге
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