2020-08-17T10:06:05+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Надо чаще встречаться: ГИБДД хочет проверять техническое состояние машин прямо на дороге

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают главные автомобильные новости вместе с автомобильным видео-блогером Константином AcademeG Заруцким

Надо чаще встречаться: ГИБДД хочет проверять техническое состояние машин прямо на дороге

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