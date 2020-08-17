Битва митингов: Лукашенко пугал гибелью нации, а противники Батьки собрали митинг втрое больше
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами и экспертами, как прошли протесты в Белоруссии в выходные
Битва митингов: Лукашенко пугал гибелью нации, а противники Батьки собрали митинг втрое больше
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