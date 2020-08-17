Житель Белоруссии: Мы хотим честных выборов с участием Бабарико и Цепкало. А Тихановская - это вынужденный кандидат, вокруг которого все объединились
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами и экспертами, как прошли протесты в Белоруссии в выходные
Житель Белоруссии: Мы хотим честных выборов с участием Бабарико и Цепкало. А Тихановская - это вынужденный кандидат, вокруг которого все объединились
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.