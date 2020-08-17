Прилетит Лукашенко в голубом вертолете... Лукашенко эффектно появился перед рабочими и услышал в свой адрес «Уходи!»
Михаил Антонов обсуждает с журналистами и экспертами протесты в Белоруссии
Прилетит Лукашенко в голубом вертолете... Лукашенко эффектно появился перед рабочими и услышал в свой адрес «Уходи!»
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