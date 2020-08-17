В Башкирии компания решила начать разработку известняка на священном для местных жителей месте, правительство Белоруссии ушло в отставку, в России запретили АУЕ
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
В Башкирии компания решила начать разработку известняка на священном для местных жителей месте, правительство Белоруссии ушло в отставку, в России запретили АУЕ
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