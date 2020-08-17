Лебедь, рак и щука: куда заведёт Белоруссию расколотая оппозиция
Владимир Ворсобин из Минска и Николай Стариков из Москвы пытаются осмыслить, куда пойдет страна дальше и сколько продержится Лукашенко
Лебедь, рак и щука: куда заведёт Белоруссию расколотая оппозиция
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