2020-08-17T16:46:21+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Лебедь, рак и щука: куда заведёт Белоруссию расколотая оппозиция

Владимир Ворсобин из Минска и Николай Стариков из Москвы пытаются осмыслить, куда пойдет страна дальше и сколько продержится Лукашенко

Лебедь, рак и щука: куда заведёт Белоруссию расколотая оппозиция

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