2020-08-17T23:13:21+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Лукашенко удалось подморозить Советский Союз на 26 лет и сейчас там наш 1991 год

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают забастовки и митинги в Белоруссии, белорусские коррупционные схемы, запрещенное законом движение АУЕ и заявление премьера Мишустина о привлечении молодежи на Камчатку

Олег Кашин: Лукашенко удалось подморозить Советский Союз на 26 лет и сейчас там наш 1991 год

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