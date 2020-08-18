2020-08-18T14:33:41+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Лукашенко пообещал новые президентские выборы. Но только после принятия новой Конституции

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с журналистами «Комсомолки» и экспертами, что будет с Белоруссией дальше

Лукашенко пообещал новые президентские выборы. Но только после принятия новой Конституции

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 46.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Августа 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Житель Белоруссии: Мы хотим честных выборов с участием Бабарико и Цепкало. А Тихановская - это вынужденный кандидат, вокруг которого все объединились

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
13 Августа 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: «Из такси вытаскивают пассажиров и водителя, закидывают в воронок»: корреспонденты «Комсомолки» рассказывают, что происходит в Белоруссии

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Александр КОЦ, Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
12 Августа 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: Минчане делятся кодами домофонов от подъездов и пишут номера своих квартир, чтобы протестующие могли спрятаться от ОМОНа

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Александр КОЦ, Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
11 Августа 2020 9:03 - 10:02

Интересное

Тема: Политолог Дмитрий Абзалов: Чтобы проводить акции протеста, Тихановской не обязательно находиться в Белоруссии

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН

В гостях: Михаил ХАЗИН, Дмитрий АБЗАЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Школьникам в Краснодарском крае перед уроками будут измерять температуру
Путин спрогнозировал рост российской экономики
Синоптики рассказали, каким будет наступающий сентябрь
Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии
Администрация Трампа разрешила добывать нефть и газ в заповеднике на Аляске
Погиб участник протестов в Белоруссии, которого сбила машина
Опубликовано видео масштабных военных учений на полигоне Цугол
Третьи сутки подряд в России фиксируют менее 5 тысяч заражений коронавирусом
В Госдуме прокомментировали идею закрыть кальянные в России до конца года
В Ленинградской области отреставрируют пять деревянных храмов
Ким Чен Ын приказал конфисковать всех домашних собак в Пхеньяне
Путин заявил в разговоре с Меркель, что вмешательство в дела Беларуси неприемлемым
В Москве горит кровля завода железобетонных изделий недалеко от Москва-сити
Около 500 соратников Тихановского пришли к СИЗО, чтобы поздравить его с днём рождения
Минтруд заявил, что предложений сделать 1 сентября выходным не поступало
Сколько демонов истребили в DOOM Iternal, рассказали авторы игры
Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова потребовал для актера «максимально возможного наказания»
Курс доллара на 19 августа: Официальные данные ЦБ РФ
"Он просит, чтобы вы сделали всё, чтобы жить в стране для жизни": Тихановская записала новое обращение и поздравила арестованного мужа с днём рождения
Меркель обсудила с Путиным обстановку в Белоруссии