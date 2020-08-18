«Богатые никак не нажрутся»: Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с журналистами «Комсомолки» и экспертами, как найти компромисс между экологией и экономикой и нужно ли родителям первоклассников давать отдельный выходной на 1 сентября
«Богатые никак не нажрутся»: Защитники горы Куштау вышли на митинг с требованием отставки главы района
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