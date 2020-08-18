«Беларуськалий» передумал бастовать после того, как российский «Уралкалий» начал наращивать производство, Ефремов самостоятельно пришел на заседание суда, в Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
«Беларуськалий» передумал бастовать после того, как российский «Уралкалий» начал наращивать производство, Ефремов самостоятельно пришел на заседание суда, в Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС
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