2020-08-18T15:46:35+03:00
What's up, страна!
Владимир ВОРСОБИНМихаил АНТОНОВ

«Беларуськалий» передумал бастовать после того, как российский «Уралкалий» начал наращивать производство, Ефремов самостоятельно пришел на заседание суда, в Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня

«Беларуськалий» передумал бастовать после того, как российский «Уралкалий» начал наращивать производство, Ефремов самостоятельно пришел на заседание суда, в Благовещенске после сильного ливня ввели режим ЧС

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