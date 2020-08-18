2020-08-18T18:27:02+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Что грозит военному сотрудничеству России и Белоруссии?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают о главных военных новостях и отвечают на все армейские вопросы

Что грозит военному сотрудничеству России и Белоруссии?

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