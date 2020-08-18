2020-08-18T20:31:02+03:00
Вечерний Мардан
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Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: То, что сейчас происходит в Белоруссии - чистая война пиаровских заявлений

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают создание Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии

Сергей Мардан: То, что сейчас происходит в Белоруссии - чистая война пиаровских заявлений

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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