Эдуард Бояков: Белорусские протесты готовились на фестивалях, которые проводили на гранты
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с худруком МХАТ им. Горького Эдуардом Бояковым, может ли руководитель государственного театра иметь своё мнение и кто из драматургов стоит за протестами в Белоруссии
Эдуард Бояков: Белорусские протесты готовились на фестивалях, которые проводили на гранты
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