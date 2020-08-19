19 августа. Подписание манифеста о Государственной Думе, возвращение собак Белки и Стрелки из космоса, премьера фильма «Щит и меч»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 августа. Подписание манифеста о Государственной Думе, возвращение собак Белки и Стрелки из космоса, премьера фильма «Щит и меч»
19 августа. В этот день в разные годы:
1905 год - Николай II подписывает Манифест о Государственной Думе.
1960 год - первый полет собак Белки и Стрелки в космос с благополучным возвращением.
1968 год - премьера фильма «Щит и меч».
1993 год - знакомство Дианы Арбениной и Светланы Сургановой, в будущем дуэт «Ночные снайперы».
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!