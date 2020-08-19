2020-08-19T23:51:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 августа. Подписание манифеста о Государственной Думе, возвращение собак Белки и Стрелки из космоса, премьера фильма «Щит и меч»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 августа. Подписание манифеста о Государственной Думе, возвращение собак Белки и Стрелки из космоса, премьера фильма «Щит и меч»

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19 августа. В этот день в разные годы:

1905 год - Николай II подписывает Манифест о Государственной Думе.

1960 год - первый полет собак Белки и Стрелки в космос с благополучным возвращением.

1968 год - премьера фильма «Щит и меч».

1993 год - знакомство Дианы Арбениной и Светланы Сургановой, в будущем дуэт «Ночные снайперы».

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