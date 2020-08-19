2020-08-19T15:08:11+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Александр Коц - из Минска: В Белоруссии всё идёт по тем же рельсам, по которым бархатные революции проходили во всём мире

Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают итоги десятого дня протестов в Белоруссии и разбираются, как школы готовятся к 1 сентября

Александр Коц - из Минска: В Белоруссии всё идёт по тем же рельсам, по которым бархатные революции проходили во всём мире

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