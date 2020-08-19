Александр Коц - из Минска: В Белоруссии всё идёт по тем же рельсам, по которым бархатные революции проходили во всём мире
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают итоги десятого дня протестов в Белоруссии и разбираются, как школы готовятся к 1 сентября
Александр Коц - из Минска: В Белоруссии всё идёт по тем же рельсам, по которым бархатные революции проходили во всём мире
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.