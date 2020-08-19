2020-08-19T16:10:18+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В белорусском Гродно власти разрешили проводить массовые акции, Тихановская записала новое видеообращение - на английском, в Сирии подорвали российский гуманитарный конвой

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня

В белорусском Гродно власти разрешили проводить массовые акции, Тихановская записала новое видеообращение - на английском, в Сирии подорвали российский гуманитарный конвой

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