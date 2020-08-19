В белорусском Гродно власти разрешили проводить массовые акции, Тихановская записала новое видеообращение - на английском, в Сирии подорвали российский гуманитарный конвой
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
В белорусском Гродно власти разрешили проводить массовые акции, Тихановская записала новое видеообращение - на английском, в Сирии подорвали российский гуманитарный конвой
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.