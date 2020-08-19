Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют из-за угрозы взрыва, лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии, почти половина россиян заявила о желании уволить свое начальство
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Суд, где рассматривают дело Ефремова, эвакуируют из-за угрозы взрыва, лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии, почти половина россиян заявила о желании уволить свое начальство
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