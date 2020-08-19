2020-08-19T21:13:20+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИНВалентин АЛФИМОВ

Белоруссия тонет в собственных иллюзиях: мечтая о свободе, страна рискует разрушить работающую промышленность

Владимир Ворсобин, Валентин Алфимов и руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов обсуждают, в какую сторону пойдет экономическая модель братской республики

Белоруссия тонет в собственных иллюзиях: мечтая о свободе, страна рискует разрушить работающую промышленность

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Нам это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 16:03 - 17:02

Гражданская оборона

Тема: Белоруссия тонет в собственных иллюзиях: мечтая о свободе, страна рискует разрушить работающую промышленность

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Василий КОЛТАШОВ
07:30
21:30
12 Августа 2020 16:03 - 17:02

Гражданская оборона

Тема: Отключив интернет, Лукашенко добился обратного эффекта - увеличил количество сочувствующих оппозиции

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Александр КОЦ, Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
07:30
21:30
29 Июля 2020 16:03 - 17:02

Гражданская оборона

Тема: Под Минском задержали бойцов частной военной компании. Белоруссия обвиняет Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в период президентских выборов

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Алексей РОЩИН
07:30
21:30
1 Июля 2020 16:03 - 17:02

Гражданская оборона

Тема: Цифровой фашизм или прогресс: Как относиться к новым технологиям, которые проникли во все сферы нашей жизни

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Дмитрий МАРИНИЧЕВ, Евгений КОГАН
07:30
21:30
28 Апреля 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Геворг МИРЗАЯН, Антон ТАБАХ
07:30
21:30
24 Марта 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Валерий РАШКИН, Анастасия ТАТУЛОВА
07:30
21:30
17 Марта 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, Александр ШАТИЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Болтон: Трамп считал Украину частью России
Северный флот получит «летающие лодки»
За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Россияне стали скупать билеты по закрытым направлениям
В Госдуме прокомментировали высказывание Лебедева о монументе «Родина-мать» в Волгограде
Врач посоветовала, как сохранить летний загар осенью
Новак: мировой спрос на нефть восстановился на 90% докризисного уровня
Продукты, которые подорожали больше всего, назвал Росстат
Политолог: Внесение Лукашенко в список невъездных Литвой - это вмешательство во внутренние дела
«Не было кровожадности»: Журналист Николай Александров рассказал о массовом митинге в Бресте
Стали известны дата и место суперфинала конкурса «Лидеры России»
Захарова отреагировала на решение Литвы внести Лукашенко в список невъездных
NASA сообщило о расширении «гигантской аномалии» над Землей
В Москве проверяют Мавзолей из-за угрозы взрыва
МИД Литвы внёс Лукашенко в список невъездных
Как отличить коронавирус от простуды, рассказала врач
Ученые открыли механизм заражения коронавирусной инфекцией
Россия и Белоруссия договорились о работе по снятию ограничений на передвижение через границу
«За батьку!»: Сторонники Лукашенко собрались на митинг в Минске
Загадочным объектам с видео российского космонавта нашли объяснение
Акция протеста напротив здания МВД Белоруссии собрала около сотни человек