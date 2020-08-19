Белоруссия тонет в собственных иллюзиях: мечтая о свободе, страна рискует разрушить работающую промышленность
Владимир Ворсобин, Валентин Алфимов и руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов обсуждают, в какую сторону пойдет экономическая модель братской республики
Белоруссия тонет в собственных иллюзиях: мечтая о свободе, страна рискует разрушить работающую промышленность
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