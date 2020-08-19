2020-08-20T00:38:06+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Если гора не идёт к Магомеду. Глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают вместе с журналистом Рамилем Рахматовым, как экологическая проблема превращается в экономическую

Если гора не идёт к Магомеду. Глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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