Олег Кашин: ГКЧП - уникальный момент, когда народ и номенклатура оказались вместе заодно
Эдвард Чесноков и Олег Кашин вспоминают путч ГКЧП в августе 1991 года, общаются с жителем Минска, который был задержан за участие в митингах и обсуждают приговор пермяку за «хулиганство» с куклой Путина
Олег Кашин: ГКЧП - уникальный момент, когда народ и номенклатура оказались вместе заодно
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