2020-08-19T23:33:10+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: ГКЧП - уникальный момент, когда народ и номенклатура оказались вместе заодно

Эдвард Чесноков и Олег Кашин вспоминают путч ГКЧП в августе 1991 года, общаются с жителем Минска, который был задержан за участие в митингах и обсуждают приговор пермяку за «хулиганство» с куклой Путина

Олег Кашин: ГКЧП - уникальный момент, когда народ и номенклатура оказались вместе заодно

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