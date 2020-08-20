Александр Коц - из Минска: Лукашенко пытается объединить страну вокруг угрозы вторжения внешнего врага. Сначала это была Россия, теперь - НАТО
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, куда придет в итоге Белоруссия, сколько россиян мечтают уволить свое начальство и что сейчас происходит на суде над Ефремовым
Александр Коц - из Минска: Лукашенко пытается объединить страну вокруг угрозы вторжения внешнего врага. Сначала это была Россия, теперь - НАТО
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