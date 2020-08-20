2020-08-20T13:45:04+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Александр Коц - из Минска: Лукашенко пытается объединить страну вокруг угрозы вторжения внешнего врага. Сначала это была Россия, теперь - НАТО

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, куда придет в итоге Белоруссия, сколько россиян мечтают уволить свое начальство и что сейчас происходит на суде над Ефремовым

Александр Коц - из Минска: Лукашенко пытается объединить страну вокруг угрозы вторжения внешнего врага. Сначала это была Россия, теперь - НАТО

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