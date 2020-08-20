При поступлении Навального в больницу в его крови обнаружен алкоголь, оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах, подростки не хотят идти в школы из-за бедности родителей
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
При поступлении Навального в больницу в его крови обнаружен алкоголь, оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах, подростки не хотят идти в школы из-за бедности родителей
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